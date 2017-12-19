В областной научной библиотеке состоялась презентация электронного издания «О чём молчат фьорды»

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоялась презентация электронной версии книги «О чём молчат фьорды».

В новое издание вошли более 20 рассказов и три документальных фильма о совместной борьбе с фашизмом советского и норвежского народов. Презентация прошла в канун празднования 100-летия органов государственной безопасности нашей страны. Мурманчанам книгу представили редактор-составитель, председатель Совета Некоммерческого фонда «Щит», генерал-майор ФСБ в отставке Геннадий Гурылёв, а также авторы рассказов Вячеслав Викторович Сидорин и Виктор Вениаминович Федоров.

Участниками мероприятия стали ветераны и действующие сотрудники федеральной службы безопасности Российской Федерации, писатели, студенты Мурманского арктического государственного университета. В рамках встречи состоялся показ отрывков из документального телефильма о Великой Отечественной войне на Севере «13 теней войны». Вниманию участников была предложена выставка книг из библиотеки некоммерческого фонда «Щит» по истории федеральной службы безопасности и ежедневной работе российских спецслужб.

Гости встречи приняли активное участие в обсуждении издания. Председатель правления Мурманской региональной общественной организации «Заполярный рубеж» Олег Переверзев поделился впечатлениями об участии в съемках документальных фильмов о жизни и действии разведчиков в суровых условиях Крайнего Севера.

В завершение встречи Геннадий Гурылев передал в дар научной библиотеке несколько экземпляров книг «О чем молчат фьорды» и «Всегда в строю».