В областной научной библиотеке состоялась презентация книги Василия Белоусова «Встречи на житейских перекрестках»
Известный журналист, заслуженный работник культуры России, Почетный гражданин Мурманской области Василий Сергеевич Белоусов представил мурманчанам свою новую книгу «Встречи на житейских перекрестках». Среди героев его новых очерков и рассказов есть люди известные, с которыми он встречался по долгу своей журналистской деятельности, есть и простые горожане.
На встрече автор рассказал о своей новой книге, поделился воспоминаниями о первых шагах в журналистике, рассказал об интересных случаях из журналистской практики. О том, как начал пробовать себя на литературном поприще, но не решался отдать свои произведения на суд читателей. Среди тех, кто помог начинающему журналисту, был известный писатель Даниил Гранин.
Поздравить автора с выходом в свет новой книги пришли его многочисленные друзья, коллеги, писатели. Борис Блинов дал очень высокую оценку творчеству Василия Белоусова и отметил его большой литературный потенциал. Андрей Чепой, исполнительный директор Ассоциации полярников Мурманской области, вспомнил свою совместную работу с Василием Белоусовым. Теплые поздравления и пожелания прозвучали от Андрея Боброва, Владимира Котова, Владимира Пеляка, Рашида Саляева. На встрече присутствовали студенты первого курса Мурманского государственного арктического университета - будущие журналисты. Они получили ценные советы в деле освоения своей профессии, которая требует постоянного саморазвития и углубления профессиональных навыков.
В завершении встречи Василий Сергеевич подарил гостям свою новую книгу с автографом.