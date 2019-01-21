В областной научной библиотеке состоялась презентация поэтического сборника Вадимира Трусова «В судьбу сплетаются слова»

Мурманчанам был представлен шестой сборник поэта Вадимира Трусова. Вадимир Вадимович Трусов - член Союза писателей России, лауреат различных литературных фестивалей и конкурсов, поэт, прозаик, публицист, автор-исполнитель. Он является председателем Мончегорской городской организации «Цех изящной словесности», председателем Оргкомитета фестиваля авторской песни «Дни Владимира Высоцкого на Кольской земле».

С выходом новой книги Вадимира Трусова поздравила Ответственный секретарь Мурманской областной общественной организации Союза писателей России, поэт Марина Чистоногова. Она вручила Благодарственное письмо Мурманской областной Думы за заслуги в области литературы. Поэт, писатель, журналист, литературный критик Дмитрий Коржов сказал теплые слова в адрес коллеги и подарил автору свое новое издание романа-трилогии «Мурманцы».

На презентации прозвучали стихи и песни в исполнении автора. Участники встречи смогли получить автограф Вадимира Трусова на новом издании. Свою книгу поэт передал в фонд Областной научной библиотеки. Для участников вечера была подготовлена выставка изданий и публикаций Трусова, а также электронная презентация о жизни и творчестве поэта.

Сборник Вадимира Трусова «В судьбу сплетаются слова» доступен в электронной библиотеке «Кольский Север».