В областной научной библиотеке состоялась презентация уникального энциклопедического справочника краеведа Евгения Шталя «Литературные Хибины. 1835-2015»

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоялась презентация книги Евгения Шталя «Литературные Хибины: энциклопедический справочник. 1835-2015».

Эта книга стала результатом десятилетнего кропотливого труда Евгения Шталя, библиографа и краеведа, создателя музея писателя Венедикта Ерофеева, сотрудника Кировской центральной библиотеки им. М. Горького, постоянного автора научно-популярного и информационного журнала «Тиетта» Геологического института Кольского научного центра Российской академии наук.

Издание включает биографию и библиографический список трудов и публикаций 1270 российских и иностранных авторов, которые с 1835 по 2015 гг. писали художественные произведения или научно-популярные очерки о Кировске и Апатитах. Биографические сведения о большом количестве авторов, побывавших в Хибинах, опубликованы впервые. Книга Евгения Николаевича Шталя имеет научную, историческую и краеведческую ценность.

На встречу с автором пришли мурманские писатели, журналисты, студенты, библиотекари города и области, а также читатели библиотеки. Свои пожелания автору высказали почетный гражданин г. Мурманска Владимир Горячкин, член союза писателей России, поэт и краевед Владимир Сорокажердьев, член Союза журналистов России, почетный гражданин Мурманской области Василий Белоусов, председатель правления Мурманской областной организации Союза журналистов России Николай Бакшевников.

Евгений Николаевич рассказал о том, как из увлечения историей Кировско-Апатитского района Мурманской области возник замысел представить все многообразие авторов, известных и неизвестных, оставивших свой след в художественном освоении Хибин. Автор выразил благодарность учреждениям и организациям России, в том числе Мурманской областной научной библиотеке, за предоставленную информацию для справочника, рассказал о том, как происходил её поиск и отбор.