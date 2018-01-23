Мурманская область. Арктика23.01.18 12:45
В областной научной библиотеке состоялась встреча в рамках лектория «Край, в котором я живу»
В областной научной библиотеке состоялась встреча в рамках лектория «Край, в котором я живу». Вместе со старшим научным сотрудником Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН, секретарем Мурманского отделения Русского ботанического общества Евгением Боровичевым участники встречи перелистали страницы заповедной истории Кольского полуострова.
Участники лектория увидели редкие фотографии и узнали о судьбах создателей заповедных территорий нашего края: Олеге Семенове-Тян-Шанском, Германе Крепсе, Иогане Эйхфельде, Василии Крючкове и Ольге Макаровой.
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