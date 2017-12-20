В областной научной библиотеке состоялась заключительная встреча в рамках лектория, посвященного современной зарубежной литературе

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоялась лекция «Литература Скандинавии и Финляндии на русской сцене» из цикла «Литературная карта мира», проходившего в библиотеке в течение года.

Лекцию прочитала известный мурманский филолог Ольга Пожидаева. Она рассказала слушателям о том, как раскрывается смысл произведений скандинавских и финских авторов на сцене русского театра. Лектором были рассмотрены постановки драм шведского писателя Августа Стриндберга в Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова, Государственном театре наций и Первой студии Вахтанговского театра.

Слушатели познакомились с необычной трактовкой произведений датского сказочника Ганса Христиана Андерсена в спектакле «ГЕRДА STORY» Московского театра юного актера, а также обсудили мурманские спектакли: «Отец» Августа Стриндберга, «Хозяйка Нискавуори» Хеллы Вуолийоки и «Пер Гюнт» Генрика Ибсена в Драматическом театре Северного флота, постановки в Мурманском областном театре кукол по мотивам произведений Петера Кристена Асбьернсена и Йоргена Му, Турбьёрна Эгнера, Эрленда Лу.

Слушатели узнали, что пьеса «Пер Гюнт» в театре Северного флота приобретает поэтичный исторический колорит, а в «Ленкоме» происходит подчеркнутое «осовременивание», перенос героя в сегодняшний день. Ганс Христиан Андерсен, оказывается, более популярен в России, чем у себя на родине. Интересен и диалог культур в кинематографе: герои ленты Гайдая «За спичками» по повести Майю Лассила приобрели облик актеров Леонова и Вицина, став понятными и близкими русскому зрителю, а современный Раскольников в воплощении финского режиссера Аки Каурисмяки одинок и безэмоционален.