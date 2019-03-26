В областной научной библиотеке состоялся гала-концерт Международного фестиваля «Всемирный день поэзии»

В Международном фестивале «Всемирный день поэзии» приняли участие 60 городов и 10 стран мира. Региональный куратор фестиваля в нашем городе – студентка Мурманского арктического государственного университета Полина Симончик.

В гала-концерте приняли участие свыше двадцати поэтов и чтецов из Мурманска и области. Среди них представители университетского проекта «Поэтическая кухня», а также известные поэты нашего края – Дарья Высоцкая, Екатерина Гладышевская, Мария Плоскинная, Анна Ламия, Арина Кирман, Владислав Кликунов и многие другие. Среди участников вечера были лауреаты фестиваля «Всемирный День Поэзии» этого года. В тройку лидеров по итогам голосования в сети вошли Елена Бехова, Екатерина Гладышевская и Мария Плоскинная.

Гости читали свои стихи, а также любимые произведения российских и зарубежных авторов. Прозвучали стихотворения на французском и немецком языках.