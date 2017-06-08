В областной научной библиотеке состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню русского языка

В День русского языка и Пушкинский день России в Мурманской областной научной библиотеке состоялся литературно-музыкальный вечер. На вечере выступили мурманские поэты Дмитрий Коржов и Николай Романов. Бессмертные стихи Пушкина читали члены Мурманской городской общественной организации «Ветераны педагогического труда».

В музыкальной части вечера приняли участие хор Мурманского регионального отделения общероссийской общественной организации «Дети войны» и дуэт «Лирика». Певица Оксана Казанова исполнила балладу собственного сочинения.

Завершением вечера стала экскурсия по выставке «Слов русских золотая россыпь». Посетители выставки с интересом слушали рассказ о роли Пушкина, в эволюции родного языка и литературы, об изменениях русского языка в современном обществе.