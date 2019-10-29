В областной научной библиотеке состоялся семейный праздник – День семейного чтения

Одним из главных событий программы стала церемония награждения победителей конкурса на лучшую рекламу книги «Особое мнение». Компетентное жюри определило финалистов в каждой номинации, некоторые работы были отмечены специальными дипломами. На церемонии награждения состоялась демонстрация лучших видеороликов и творческих работ, которые были тепло встречены зрителями.

Захватывающей и увлекательной получилась встреча учеников мурманской школы № 41 с детской писательницей Татьяной Березюк. Автор не только поделилась секретами мастерства, но и провела с ребятами сказочный мастер-класс. Собирая листочки с волшебного дерева, школьники должны были придумать свои сказочные истории.

Постоянным успехом у гостей библиотеки пользуются экскурсии по книгохранению. В этот раз участники путешествия под названием «Когда бабушки и дедушки были маленькими» узнали, что читали дети в императорской России 100-150 лет назад, каких авторов любили в то время, какими жанрами увлекались.

На Дне семейного чтения мурманчане встретились с детским писателем из Великобритании Дэвидом Лесли Ерайеном. Вместе с ним ребята сделали тактильную книгу для слабовидящих ровесников. Основной для книги послужила история Дэвида о пиратах из Уэльса, которые приплыли искать редкие сорта сыра в Мурманск. Используя подручные материалы, дети создали трехмерные иллюстрации к забавной истории о пиратах: каждый ребенок смог внести свой вклад в создание книжки.

Настоящий фурор среди гостей библиотеки произвела новая игровая выставка в зале художественной литературы под названием «Литературный вернисаж». В картинных рамках создали оригинальные коллажи, по которым необходимо было узнать автора и название зашифрованной книги. Всего подготовили 19 коллажей-загадок. За большое количество правильно угаданных книг вручали памятные призы от библиотеки.

Не ослабевает интерес семейной аудитории к шуточному оригинальному квесту «Моя магическая семья». Игра проходит на трех стилизованных площадках. Участники семейных команд должны выполнить различные задания, связанные с литературой и чтением.

Разнообразные мастер-классы неизменно пользуются успехом у семейной аудитории. В этот раз большим спросом пользовались кулинарные мастер-классы по росписи имбирного пряника от Пряничной мастерской Анны Шубиной и мастер-класс по созданию мороженого мечты от кафе «Ботаник». Также гостей заинтересовали мастер-классы Русского культурного центра «Рябиновый край» по созданию оригинальных сувениров в старинной русской технике верховой набойки и изготовлению славянского семейного оберега – кукол Неразлучников.

В рамках Дня семейного чтения состоялось «Большое родительское собрание «36'6», посвященное здоровью детей на Севере. Приглашенные специалисты рассказали о том, как в условиях Крайнего Севера помочь ребенку вырасти здоровым и счастливым, ответили на вопросы мурманчан. Было организовано три площадки: «Детская эндокринология», ее провела детский эндокринолог высшей квалификации Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Татьяна Махова; «Детская стоматология», где своими знаниями поделились гигиенисты Мурманской областной стоматологической поликлиники Маргарита Крапивина и Алина Лапшина; «Здоровое питание всей семьи», где с родителями побеседовала педагог-психолог Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи Дарья Лапина.

Традиционный осенний семейный праздник прошёл в тёплой атмосфере и подарил его участникам новые впечатления, знания и отличное настроение.