В областной научной библиотеке стартует акция «Вспомнить всех поименно», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

3 мая в 10.00 стартует информационная акция «Вспомним всех поименно!» (г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21а, Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3 этаж).

С помощью специализированных информационных баз данных сотрудники библиотеки помогут узнать судьбу человека, погибшего или пропавшего без вести в Великую Отечественную войну. На акцию приглашаются родственники ветеранов Великой Отечественной войны с семейными документами: извещения, старые фотокарточки, различные справки. Сотрудники библиотеки окажут помощь в сохранении архивов в электронном виде и помогут разместить информацию об участниках Великой Отечественной войны на сайте «Бессмертный полк».

5 мая с 12.00 до 20.00 площадка акции «Вспомним всех поименно» будет работать в МФЦ «Северное Нагорное» (г. Мурманск, пр. Кольский, д. 158). С 16 до 17 часов на площадке акции состоится концерт Клуба авторской песни «Пять углов». В их исполнении прозвучат песни военных лет.