В областной научной библиотеке завершилась акция для любителей чтения в цифровом формате

В Мурманской областной научной библиотеке в четвертый раз прошла акция «Читай в цифре!» для любителей чтения в электронном формате и для тех, кому интересны новые технологии.

Впервые гостями библиотеки стали ученики 8 класса средней общеобразовательной школы 43 г . Мурманска. Для них была проведена увлекательная интерактивная игра «Знатокам умных машин». Вопросы были разного уровня сложности, поэтому не все справились с заданием. Порадовали ребята, которые смогли ответить на вопрос, о чем гласит первый закон роботехники: робот не может причинить вред человеку сам или своим бездействием.

С большим интересом школьники посмотрели серию буктрейлеров о книжных новинках про подростков и электронную презентацию «Жить проще» о гаджетах, предназначенных для облегчения и усовершенствования жизни человека. Один из таких гаджетов – электронная книга. Дети убедились, что читать на таком гаджете намного удобней, чем на смартфоне.

Гостем акции стал «РОББО Клуб» города Мурманска. В рамках акции педагог клуба провел бесплатный мастер-класс для студентов 2 курса Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Константин Рыжанков рассказал о современных технологиях и языках программирования, их роли в отдельных областях IT-индустрии, а также познакомил с продуктовой линейкой «РОББО», а именно роббоплатформой, лабораторией и набором схемотехники. Студенты решали интересные базовые задачи в среде «Scretch», а также учились программировать роботов с использованием датчиков линии и света.

В этот день все посетители библиотеки смогли познакомиться с новинками «ЛитРес» – самой известной электронной библиотеки в России, которая предлагает своим читателям разнообразные издания развлекательного жанра, фантастику, детективы, прозу, любовные романы, а также деловую и учебную литературу. Все, кто заинтересовался чтением в электронном формате, получили индивидуальный пароль к библиотеке «ЛитРес».

В акции «Читай в цифре!» Мурманской областной научной библиотеки приняли участие более 100 северян.