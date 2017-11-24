В областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих состоялась презентация фотовыставки Александры Задернюк «Мой Мурманск»

В областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих состоялась презентация фотовыставки «Мой Мурманск», посвященной юбилею Мурманской области.

Автор выставки - читательница библиотеки Александра Задернюк, инвалид по зрению. В своих работах она запечатлела неповторимые пейзажи родного города, красоту северной природы. Александра рассказала о своем увлечении фотографией, поделилась творческими планами, представила слайд-показ любимых работ. Друзья фотографа - Юрий Шилов и Марина Ширяева исполнили стихи и песни о Мурманске.

Выставка будет работать до 20 декабря.