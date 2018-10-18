В облдуме обсудили вопросы, связанные с развитием рыбохозяйственной деятельности в Мурманской области

Состоялось заседание комитета областной Думы по экономической политике, энергетике и ЖКХ под председательством Максима Белова. В центре внимания были вопросы, связанные с развитием рыбохозяйственной деятельности в Мурманской области.

- Из года в год, не смотря на усилия региональной власти, рыбная отрасль в Мурманской области испытывает все больше проблем, - подчеркнул Максим Белов. - Закрываются рыбные фабрики, предприятия уходят за пределы региона. Преимущества получают только крупные компании, причем совсем не местные. Серьезная проблема - и то, что регулирование правил рыболовства - полномочия федерального центра.

О сложной ситуации компании «Робинзон» депутатов проинформировала ее руководитель Ирина Мокерова. Она отметила, что в 2014 году предприятие инвестировало немалые средства в постройку крупного рыболовного судна. В этом году была отменена региональная льгота по налогу на имущество, соответственно, значительно выросла финансовая нагрузка на компанию.

Региональные законодатели обсудили возможные варианты поддержки предприятия, в числе которых называлось федеральное субсидирование процентных ставок коммерческих кредитов.

Депутаты решили проанализировать варианты поддержки подобных предприятий в других регионах и позже вернуться к обсуждению этого вопроса на площадке комитета Думы.

Немало вопросов вызывает и ситуация с предприятиями прибрежного рыболовства, которым ранее передавалась не до конца освоенная часть «научной» квоты и квоты третьих стран. Сейчас принято решение перераспределять квоты между промышленниками и «прибрежниками» пропорционально. Ряд депутатов, в свою очередь, усомнились, что такой подход благоприятно отразится на экономике региона. Отмечалась необходимость всеми силами стимулировать доставку рыбопродукции в регион, в то же время высказывалась озабоченность, что решения, принимаемые на Северном научно-промысловом совете, могут привести к закрытию ряда рыбоперерабатывающих предприятий региона.

Депутаты решили вынести вопрос о ситуации в рыбохозяйственном комплексе области на обсуждение в рамках «правительственного часа» на ближайшее заседание Думы.

Комитет рассмотрел законопроект «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области» и рекомендовал к принятию во втором чтении и окончательной редакции. Он, в частности, определяет полномочия органов власти в данной сфере, содержание, порядок подготовки схемы территориального планирования Мурманской области.