В облдуме прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту
Вчера в областной Думе прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. В центре внимания парламентариев был законопроект, вносящий изменения в закон «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости в Мурманской области».
Как пояснила Лариса Круглова, документ уточняет полномочия комитета по физической культуре и спорту Мурманской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей, предусмотренные федеральным законом.
– Это касается организации, разработки методических рекомендаций и проведения областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий на территории региона.
Законопроектом также предлагается закрепить за Уполномоченным по правам ребенка в Мурманской области полномочия по осуществлению мониторинга обеспечения прав детей в процессе организации их отдыха, оздоровления и занятости.
Комитет рекомендовал областной Думе принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.