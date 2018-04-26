В облдуме прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту

Вчера в областной Думе прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. В центре внимания парламентариев был законопроект, вносящий изменения в закон «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости в Мурманской области».

Как пояснила Лариса Круглова, документ уточняет полномочия комитета по физической культуре и спорту Мурманской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей, предусмотренные федеральным законом.



– Это касается организации, разработки методических рекомендаций и проведения областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий на территории региона.

Законопроектом также предлагается закрепить за Уполномоченным по правам ребенка в Мурманской области полномочия по осуществлению мониторинга обеспечения прав детей в процессе организации их отдыха, оздоровления и занятости.

Комитет рекомендовал областной Думе принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.