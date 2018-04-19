В облдуме прошло заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу

Состоялось заседание комитета областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева. Депутаты обсудили законопроект, вносящий изменения в региональные законы «Об административных правонарушениях» и «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере обращения с отходами производства и потребления». Корректировки вносятся в связи с необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении.

Парламентарии обсудили и удовлетворили протест прокурора Мурманской области на пункт 7 статьи 6 регионального закона «О содержании животных». Он касается сферы регулирования численности безнадзорных животных, в частности, полномочий по возврату в прежние места обитания. Валерий Пантелеев отметил сложность и неоднозначность данного вопроса, который является актуальным для всех жителей региона.