В облдуме состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина

- Мурманская областная Дума и наш комитет продолжает работу над законопроектами, связанными с подготовкой принятия регионального бюджета на очередной год, - подчеркнул Б. В. Пищулин в начале заседания. – Сегодня рассмотрим законопроекты, принятые в первом чтении и связанные со стимулированием инвестиционной деятельности на территории области. Они направлялись в налоговую службу, в муниципальные образования, контрольно-счетную палату для внесения предложений.

Комитет согласился с поправками и рекомендовал принять проекты законов в окончательной редакции. Законопроекты вступают в силу с 1 января 2018 года. В центре внимания были законопроекты, вносящие корректировки в закон о налоге на имуществе организаций. В частности, один из них предлагает отменить региональные налоговые льготы по налогу на имущество организаций, предусмотренные для областных казенных учреждений и муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений.

В рамках обсуждения депутаты заострили внимание на проблемы содержания социально значимых объектов. Комитет рекомендовал проект закона к принятию в первом чтении. Участники заседания рассмотрели и согласились с предложениями по внесению изменений в госпрограмму «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами».

- В первую очередь обращаем внимание на целевые показатели программы, которые показывают то, к чему мы должны стремиться, - подчеркнул Борис Пищулин. - В частности, говоря о таком важном показателе, как соотношение общего объема госдолга к собственным доходам бюджета, отмечается положительная динамика к его снижению, что является результатом эффективного управления бюджетными ресурсами. Также корректировкой в программу текущего года предусмотрена поддержка муниципальных образований – реструктуризация ранее выданных кредитов и выделение дополнительных дотаций.