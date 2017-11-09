В обновленных библиотеках комфортно и интересно мурманчанам всех возрастов

По инициативе городских властей вот уже несколько лет библиотеки обновляются и на сегодняшний день отвечают самым современным требованиям. Интеллект-центры стали излюбленным местом отдыха для мурманчан всех возрастов.

В филиалах №№ 2, 6, 7 и 24 и Центральной городской библиотеке посетители могут не только взять литературу домой или насладиться книгой в читальном зале, но и пообщаться с творческими людьми, принять участие в квестах и мастер-классах, а также провести время за настольными играми. И это далеко не весь перечень способов разнообразить свой досуг.

– Мы замечаем, что читатели чувствуют себя свободнее и комфортнее у нас, ведь учреждение воспринимается уже не только как место, где хранятся книги для общественного пользования – сегодня мы воплощаем разнообразные проекты и идеи, – объясняет директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека г. Мурманска» Светлана Исаева.

Один из проектов в сети филиалов – марафон «Книга – ключ к знаниям» – серия интеллектуальных поединков, посвященных популярным литературным произведениям и фильмам. С 1 ноября начался конкурс «Арт-пространство: «Библиотека», в рамках которого интеллект-центры используются в качестве площадок для фотосъемок.

– Хочется, чтобы мурманчане знали, что городские библиотеки идут в ногу со временем: модернизированы и оснащены большим количеством новых изданий, периодики и даже электронных книг, – поделился депутат Совета депутатов города Мурманска Юрий Лимонов.

Главная задача – привлечь молодую аудиторию, показать, что в библиотеку можно не только приходить за книгами, но и провести время с пользой совершенно бесплатно. С анонсами мероприятий всегда можно ознакомиться на страницах Центральной городской библиотеки в социальных сетях (vk.com/murmanlib, instagram.com/murmanlib).