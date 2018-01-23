В образовательных организациях Мурманской области будут проверены системы охраны

Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец провела селекторное совещание с руководителями профильных министерств и ведомств, главами субъектов, где уделила особое внимание вопросу создания единой системы мер для профилактики правонарушений в образовательных организациях, сообщила сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун.

«Для нас это прямое руководство к действию. Поставлена серьёная задача по обеспечению безопасных условий пребывания детей и молодёжи в детских садах, школах, колледжах, вузах», – подчеркнула Марина Ковтун.

Глава региона поручила руководителям администраций муниципальных образований взять вопросы обеспечения безопасности детей под особый личный контроль. В том числе: проверить систему охраны образовательных организаций; провести проверку работы кнопок экстренного вызова полиции, систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств оповещения; усилить контрольно-пропускной режим на территории образовательных организаций; обеспечить охрану силами квалифицированных сотрудников охранных предприятий; провести дополнительный инструктаж о повышении бдительности на территории образовательных организаций.

Особое внимание губернатор Марина Ковтун обратила на индивидуальную работу с детьми, их психолого-педагогическое сопровождение. Внимание учителей, психологов, социальных педагогов должно быть сконцентрировано на своевременном выявлении неблагополучия детей и оказании им квалифицированной помощи.

«Второстепенных вопросов и мелочей здесь быть не может. От наших усилий зависит жизнь и здоровье детей», – резюмировала Марина Ковтун.