В образовательных организациях региона создается доступная среда для обучения детей-инвалидов

В 2017 году Мурманская область в очередной раз принимает участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». «Главная задача программы – создание условий для получения качественного образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования. С этой целью региону в 2017 год выделены федеральные средства в размере 12,6 млн рублей, 11,1 млн рублей предусмотрено в областном бюджете», - рассказала заместитель министра образования и науки Мурманской области Екатерина Ивановна Панькова.

В этом году в проекте участвуют 21 организация региона, из них 13 детских садов, 2 школы для детей с ограниченными возможностями здоровья и 6 организаций дополнительного образования в разных муниципалитетах.

В настоящее время в организациях ведутся работы по обеспечению архитектурной доступности входных групп, санитарно-гигиенических комнат. К началу учебного года будет поставлено специальное реабилитационное, интерактивное и компьютерное оборудование для детей, учителей и специалистов (учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов). Данное оборудование позволит создать современные методические и наглядные материалы, с помощью которых дети-инвалиды легче вовлекаются в образовательных процесс, быстрее и активнее усваивают новую информацию.

Субсидию из областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий государственной программы в 2017 году получили администрации муниципальных образований гг. Апатиты, Кировск, Мурманск, Оленегорск, Полярные Зори, Кандалакшского, Ковдорского, Кольского, Ловозерского и Терского районов.

«Наш садик посещают дети с тяжелой формой ДЦП, различными нарушениями умственного развития. Для них создана специальная коррекционная группа. В этом году мы являемся участниками программы «Доступная среда». За счет выделенных средств будут приобретены специализированные кровати, столы, прогулочные коляски, сенсорная комната, модули для развития мелкой моторики и бытовых действий детей. Все это позволит сделать пребывание детей в саду комфортным, а обучение более эффективным», - делится заведующая детским садом № 20 п. Мурмаши Кольского района Марина Николаевна Хоняк.

В этом году федеральную субсидию также получили две государственных областных школы для детей в ограниченными возможностями здоровья. Марина Юрьевна Илаева, директор государственной областной Мончегорской коррекционной школы, рассказывает о ходе работ по созданию в школе доступной среды: «В рамках данной программы уже приобретено уникальное оборудование, необходимое для беспрепятственного доступа к школе людей, испытывающих трудности при самостоятельном передвижении: электрический подъёмник, кресло - коляска, шагающий подъёмник, закуплен тактильно - звуковой информатор, оборудование для логопедических занятий. С первого сентября 2017 года к нам придут обучаться дети - инвалиды, которые ранее не могли посещать школу в силу психофизических особенностей. В школе будут созданы комфортные условия для всех людей, как для здоровых, так и для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью».

Всего на создание доступной среды в образовательных организациях региона в этом году из бюджетов разного уровня выделено более 27,5 млн рублей. Проведенные мероприятия позволят к концу года увеличить долю образовательных организаций, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, до 21,2%.

«Останавливаться на достигнутом не планируем. Уже подготовлена и отправлена в Министерство образования и науки Российской Федерации заявка на участие региона в данной программе в 2018 году. Планируем, что в следующем году в реализации мероприятий примут участие муниципальные образования, ранее не получавшие субсидию на создание условий для обучения детей-инвалидов», - подытожила Екатерина Ивановна.