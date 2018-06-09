В образовательных учреждениях Мурманска обнаружены нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска проведена проверка исполнения образовательными учреждениями требований законодательства в сфере пожарной безопасности. В ходе её в образовательных учреждениях выявлены факты наличия на дверях эвакуационных выходов из образовательных учреждений запоров, препятствующих свободному открыванию дверей изнутри без ключа, тамбуры эвакуационных выходов не были оборудованы пожарными извещателями автоматической установки пожарной сигнализации, на путях эвакуации из образовательного учреждения допускалось размещение горючих предметов и материалов, отсутствовала возможность открывания дверец пожарных шкафов в экстренных случаях в течение не более 15 секунд.

По результатам проверки прокуратурой округа в отношении директоров вышеуказанных образовательных учреждений возбуждено 7 производств по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, в целях устранения выявленных нарушений и предупреждения их повторного совершения внесено 7 представлений.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры округа.