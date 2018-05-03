В рамках Года культуры безопасности в образовательных учреждениях региона состоялся Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности», посвященный безопасному отдыху в летний период, подготовке детей к летним каникулам, правилам поведения в природной среде, в том числе на воде, а также действиям при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в местах массового пребывания людей.

Для проведения мероприятий привлекались сотрудники отделов надзорной деятельности, пожарно-спасательных подразделений, центра ГИМС, а так же Главного управления МЧС России по Мурманской области.

В рамках открытого урока прошли противопожарные инструктажи, занятия по вопросам пожарной безопасности, беседы на противопожарную тематику с учащимися, педагогическим и техническим персоналом.