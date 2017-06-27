В профессиональных образовательных учреждениях УФСИН России по Мурманской области прошли выпускные квалификационные экзамены, которые успешно сдали 722 осуждённых. Всем выпускникам выдали свидетельства о получении профессии рабочего по четырнадцати различным специальностям. Наибольшей популярностью среди осуждённых пользуется профессия «повар» - сейчас в УФСИН искусством приготовления пищи овладели 156 осуждённых.

По-прежнему большой интерес у осуждённых сохраняется и к другим востребованным на современном рынке труда специальностям. Так, 97 человек выпущено по специальности «электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 75 – «монтажник санитарно-технических систем и оборудования».

В данном учебном году в профессиональном образовательном учреждении № 29 при ИК-17 было открыто новое направление профессиональной подготовки по профессии «Электросварщик ручной сварки». В следующем году планируется открытие новой учебной группы по направлению «Резчик по дереву».

В настоящее время в образовательных учреждениях УФСИН началась пора каникул.

Во всех исправительных учреждениях уже активно приступили к подготовке к новому учебному году: идут косметические ремонты помещений, обновляется материально-техническая база училищ, проводится предварительная работа по набору новых студентов.