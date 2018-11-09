В общегородском инструктаже комплексных сил полиции и Росгвардии приняли участие представители общественных организаций

В центре Мурманска, на улице Воровского, состоялся традиционный общегородской инструктаж комплексных сил полиции мурманского гарнизона и Управления Росгвардии по Мурманской области, задействованных в охране общественного порядка на территории областного центра.

Готовность заступающих на службу нарядов проверили начальник полиции УМВД России по городу Мурманску полковник полиции Тимур Шестопал и заместитель начальника Управления Росгвардии по Мурманской области полковник Сергей Филиппов.

От городской администрации на инструктаже присутствовал начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Дмитрий Воронин, который лично поощрил мурманских полицейских за выполнение особо сложных заданий, связанных с обеспечением общественного порядка и активное участие в выявлении и раскрытии преступлений.

Помимо личного состава УМВД России по городу Мурманску в инструктаже приняли участие представители общественных организаций, активно сотрудничающих с правоохранительными органами.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, за проявленную активную гражданскую позицию, помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий руководство УМВД России по городу Мурманску поблагодарило представителей «Мурманского общественного объединения безопасности» Марию Булыгину и Сабину Османову, а также членов добровольной народной дружины «Ветеран ГАИ-ГИБДД» Андрея Овчиннникова и Евгения Шумского.

После награждения и торжественных речей полицейские вернулись на свои посты, чтобы и дальше обеспечивать общественный порядок и спокойствие граждан на улицах города.