В общекомандном зачёте победу в чемпионате Северного флота по плаванию одержала сборная регионального центра управления

В бассейне спортивного клуба Северного флота в Североморске состоялся чемпионат управлений, отделов и служб штаба флота по плаванию. Традиционно первенство проходило в четырех дисциплинах: брас, кроль на 100-метровую дистанцию, эстафета вольным стилем 4 по 50 метров и ныряние в длину. В состязаниях приняли участие 8 команд.

Показав наилучший результат, звание лучших пловцов Северного флота завоевали представитель регионального центра управления капитан 3 ранга А. Калашников на 100-метровой дистанции вольным стилем и матрос Н. Быков управления разведки СФ на 100-метровой дистанции брассом. Вторую ступень пьедестала почёта заняли капитан-лейтенант С. Макаренко (брасс) и капитан майор Н. Бырканов (вольный стиль). Третьи места заняли капитан 3 ранга А. Сычев (брасс) и старший лейтенант Д. Люлин (вольный стиль).

В нырянии в длину лучший результат - 62 метра показал представитель службы защиты государственной тайны штаба Северного флота капитан 2 ранга А. Строцкий.

В эстафете и общекомандном зачёте победу одержала сборная регионального центра управления СФ.