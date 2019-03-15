В общем количестве организаций Мурманской области доля убыточных составила 38,1%

Как сообщает Мурманскстат, в 2018 году организациями Мурманской области получено 81366,2 млн рублей прибыли и 8256,0 млн рублей убытка (в 2017 году – соответственно 67082,8 млн рублей и 3925,2 млн рублей). Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций региона по отношению к уровню за 2017 год возрос на 15,8% и составил 73110,2 млн рублей прибыли.

Наибольший прирост финансового результата отмечен по виду экономической деятельности «Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта», а наибольшее снижение – по виду экономической деятельности «Образование».

В сумме прибыли по области на виды экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» и «Добыча полезных ископаемых» приходилось соответственно 49,6% и 24,9% (в 2017 году – 48,9% и 24,4%).

В общем количестве организаций доля убыточных составила 38,1% (в 2017 году – 31,1%).

Наибольший убыток отмечен по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение».

Наибольший удельный вес организаций, работавших нерентабельно, наблюдался в городском округе город Кировск и Ловозерском муниципальном районе (соответственно 53,8% и 50,0%).