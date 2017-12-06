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Мурманская область. Арктика06.12.17 13:25

В общеобразовательных организациях Мурманской области создаются необходимые условия для развития и самореализации детей

Проводимая в Мурманской области работа позволяет реализовывать поставленные президентом РФ задачи по совершенствованию системы общего образования и созданию условий для развития и самореализации детей. Об этом сегодня на заседании регионального правительства, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, доложила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Как отметила в докладе Наталия Карпенко, в регионе регламентировано обязательное ведение в начальной и основной школе пяти часов внеурочной деятельности в неделю – для ребят это прекрасная возможность получения первого опыта самореализации. При этом активно используется материально-техническая база организаций сфер образования, культуры и спорта. Новые возможности предоставляет система дополнительного образования – внедряются разноуровневые программы с использованием современных материалов и 3D-технологий.

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, в том числе благодаря участию Мурманской области в 2015-2017 годах в федеральном проекте по созданию условий для занятий физкультурой и спортом в сельских школах, позволило увеличить в полтора раза долю учеников сельских школ, занимающихся спортом во внеурочное время. Также в Мурманской области успешно реализуются общероссийские спортивные образовательные проекты: более 60% региональных школьников в 2017 году приняли участие в президентских состязаниях и президентских спортивных играх; более 50 тысяч школьников в 2017 году продемонстрировали спортивные навыки и умения в мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса ГТО. Свыше 1,5 тысячи школьников ежегодно участвуют в соревнованиях традиционного Праздника Севера учащихся.

Не менее успешно в регионе выполняется поставленная президентом РФ задача по подготовке учащихся к осознанному выбору будущей профессии: функционируют профильные классы с направленностью на специальности, востребованные на градообразующих предприятиях («ФосАгро-классы», «ЕвроХим-классы», «Атомкласс», «Роснефть-классы», «Логистический класс» Мурманского торгового порта); создан Региональный центр профориентации; в рамках проекта «Молодые & Успешные» проходят творческие встречи школьников с успешными молодыми специалистами; с ноября 2017 года совместно с Ассоциацией полярников Мурманской области и Мурманской арктической геологической экспедицией начата реализация долгосрочного образовательного проекта «Юный полярник». На профессиональное самоопределение школьников Заполярья направлена деятельность открытого в сентябре детского технопарка «Кванториум» и программы «JuniorSkills» в рамках движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsJunior). Кроме того, в регионе осуществляется работа по вовлечению подрастающего поколения в волонтерское движение – в образовательных организациях функционируют более 100 волонтерских отрядов.

«В Мурманской области целенаправленно создаются необходимые условия для развития задатков, талантов личности, способствующих дальнейшей успешной жизни, раскрытия индивидуальных качеств личности каждого ребенка независимо от его социального положения, места проживания. Принятые меры позволяют обеспечить равный доступ к качественному образованию каждому ребенку», – сказала Наталия Карпенко.

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