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Мурманская область. Арктика01.12.17 07:20

В общественной молодёжной палате при Мурманской областной Думе будет 17 человек

30 ноября продолжилось очередное заседание Мурманской областной Думы, в котором приняли участие депутаты регионального парламента, первый заместитель губернатора Мурманской области А. Тюкавин, вице-губернатор И. Погребняк, руководители профильных министерств, представители органов исполнительной власти, прокуратуры, Контрольно-счётной палаты Мурманской области, журналисты.  Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Областные законодатели рассмотрели свыше 20 вопросов, в том числе «бюджетный блок». Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в первом чтении принят проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».  Общий объём доходов областного бюджета на 2018 год предполагается в сумме 56611102,5 тысячи рублей, общий объём расходов - 59781260,8 тысячи рублей, дефицит - 3170158,3 тысячи рублей.

В первом чтении также одобрен проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования в Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Кроме того, депутаты обсудили и приняли к сведению прогноз социально-экономического развития Мурманской области на ближайшие три года. Его параметры были представлены в двух вариантах: базовом и целевом. При подготовке проекта областного бюджета на будущий год использован базовый, который характеризуется умеренным ростом экономики.

Региональные законодатели приняли в первом чтении законопроект о новом ежемесячном пособии по уходу за первым ребёнком до достижения им возраста полутора лет в молодых семьях. Отмечалось, что это станет дополнительным стимулом при принятии решения о рождении первенцев. Согласно документу, право на выплату получат женщины (граждане РФ), постоянно проживающие на территории Мурманской области, родившие первого ребенка в возрасте до 26 лет. Размер выплаты составит 14 тысяч рублей.

Во втором чтении принят законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области». Речь идёт о дополнении областного закона «О нарушении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области» статьей о бытовом дебоширстве.

Депутаты обсудили и утвердили Положение об общественной молодёжной палате при Мурманской областной Думе. В текст, ранее принятый региональным парламентом за основу, были внесены корректировки, предложенные участниками круглого стола, который состоялся в начале ноября этого года. Срок полномочий палаты - 2 года, количество членов 17, из них 5 – от областной Думы.

Региональные парламентарии рассмотрели и поддержали проект федерального закона, вносящий изменения в статью 25 Жилищного кодекса Российской Федерации. Он внесён депутатами областной Думы В.  Ахрамейко, Ю. Шадриным и направлен на защиту законных интересов населения РФ, а также совершенствование механизма согласования переустройства жилого помещения, включающего переход на индивидуальные источники обогрева в жилых помещениях многоквартирных домов.

Кроме того, Дума решила направить обращение к председателю правительства РФ Д. А. Медведеву о мерах по решению вопросов, связанных с переводом отдельных жилых помещений в многоквартирных домах на индивидуальные источники отопления.

Дума приняла обращение к министру природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донскому и специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта С.Б. Иванову по вопросу реорганизации заполярных заповедников.

 

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