В Общественной палате Мурманской области формируется новый состав

Выдвижение кандидатур в состав региональной Общественной палаты организуют зарегистрированные на территории Мурманской области структурные подразделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Эта норма прописана в статье 9 закона «Об общественной палате Мурманской области» (№ 2159-01-ЗМО от 06.07.2017).

Выдвижение кандидатов осуществляется по решению коллегиальных органов, обладающих соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с уставами организаций, а при отсутствии коллегиальных органов – по решению иных органов, обладающих в силу закона или в соответствии с уставами организаций правом выступать от имени этих организаций.

Зарегистрированные на территории Мурманской области структурные подразделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений, деятельность которых в сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет, вправе предложить одного кандидата из числа граждан, которые имеют место жительства на территории Мурманской области.

Перечень документов по выдвижению в члены Общественной палаты Мурманской области от структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений:

1. Решение о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты (выписка из протокола или копия протокола);

2. Копию свидетельства о государственной регистрации структурного подразделения общероссийского и межрегионального общественного объединения, заверенную нотариально или органом, осуществляющим государственную регистрацию некоммерческих организаций, либо с предъявлением оригинала указанного свидетельства;

3. Сведения о количестве членов и (или) участников структурного подразделения общероссийского и межрегионального общественного объединения;

4. Письменные сведения о выдвинутом кандидате, включающие в себя фамилию, имя, отчество, гражданство, дату и место рождения, адрес места жительства, место работы или службы, занимаемую должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);

5. Копии документов, подтверждающие письменные сведения о выдвинутом кандидате, включающие в себя фамилию, имя, отчество, гражданство, дату и место рождения, адрес места жительства, место работы или службы, занимаемую должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);

6. Письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных;

7. Заявление кандидата о согласии на выдвижение в члены Общественной палаты, а также об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 7 Закона Мурманской области от 06.07.2017 № 2159-01-ЗМО «Об общественной палате Мурманской области».

Прием документов по выдвижению кандидатур в состав Общественной палаты Мурманской области от зарегистрированных на территории Мурманской области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений осуществляется по 13 ноября 2018 года по адресу г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а, каб.111.