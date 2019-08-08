В очередь никто не стоит, или Арктика российским предпринимателям не интересна?

Активизация геологоразведочных работ (ГРР) в Арктике требует дополнительных финансов при отсутствии интереса компаний По словам министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина, сейчас просьбы от компаний о предоставлении льгот на геологоразведку в Арктике не поступают.

Для увеличения темпов ГРР в арктической зоне с целью развития Северного морского пути, чего потребовал от Минприроды России вице-премьер РФ Юрий Трутнев на заседании госкомиссии по Арктике, понадобится привлечение дополнительного финансирования. При этом компании не проявляют значительного интереса к разработке этой территории, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

«Юрий Петрович (Трутнев. – Ред.) правильно поступает, он переживает за Арктику, за её развитие. Он хочет, чтобы 80 млн тонн (увеличение грузопотока по Севморпути. – Ред.) быстрее появились за счёт ресурсной базы. Но я не понимаю, как мы должны на себя такие затраты, как государство, взять, и что мы должны (сделать)?», - цитирует ТАСС главу Минприроды. «Там открыто достаточно большое количество месторождений, и если бы это кому-то было интересно, они (компании) бы туда пришли. Но на сегодняшний день в очереди у меня никто не стоит, я не вижу, чем мы можем там активизироваться», - добавил министр.

По словам Кобылкина, сейчас просьбы от компаний о предоставлении льгот на геологоразведку в Арктике не поступают, что говорит об отсутствии интереса к разработке этого региона.

Напомним, Госкомиссия по Арктике 25 июля указала Министерству природных ресурсов и экологии РФ на неудовлетворительные темпы геологоразведки, а также руководству «Росатома» - на неполную программу развития инфраструктуры Севморпути. В частности, комиссия приняла решение о неудовлетворительной работе Минприроды по разведке и освоению арктических месторождений.

В июле представитель вице-премьера РФ Максима Акимова по итогам совещания проектного комитета о ходе реализации федерального проекта «Северный морской путь» говорил, что реализация проекта освоения Северного морского пути в 2020 году, по оценке «Росатома», потребует 800 млн рублей, помимо утвержденных правительством 400 млн рублей.