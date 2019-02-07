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Мурманская область. Арктика07.02.19 12:21

В очередном матче чемпионата России по хоккею с мячом в суперлиге «Мурман» проиграл нижегородскому «Старту»

В очередном домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом в суперлиге «Мурман» принимал нижегородский «Старт». Соперники уже встречались в ноябре прошлого года. Тогда в Нижнем Новгороде волжане взяли верх над северянами со счётом 3:1.

Нынешний поединок начался с приятной церемонии. Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, президент «Мурмана», генеральный директор торгового порта Александр Масько и член попечительского совета заполярного клуба Игорь Морарь вручили под аплодисменты болельщиков памятный подарок нашему земляку – Дмитрию Савельеву. На днях он стал девятикратным чемпионом мира в составе национальной сборной на первенстве планеты в шведском Венерсборге. Сегодня воспитанник мурманского бенди защищает цвета нижегородцев.

Команды вступили в игру без раскачки. Некоторое время шла позиционная борьба в центре поля. На 19-й минуте гости, атакуя, вынудили хозяев стадиона «Строитель» нарушить правила в штрафной площади, и арбитр назначил пенальти. Ворота северян с 12-метровой отметки распечатал Анатолий Голубков. Жёлто-чёрные бросились отыгрываться. Теперь уже сфолили волжане. Судья назначил пенальти в их «рамку», но наш нападающий Эдуард Кондратьев пробил в штангу. Восстановить равновесие северянам удалось стараниями Николая Гаврилова незадолго до перерыва – 1:1.

Во втором тайме стартовцы пошли в наступление и шведский легионер Патрик Юханссон вскоре вывел свою команду вперёд. Затем третий мяч в ворота мурманчан отправил их капитан Денис Котков. Главный тренер хозяев Сергей Чернецкий взял тайм-аут. После паузы Алексею Гладышеву удалось сократить отставание – 2:3. Теперь уже минутного перерыва попросил наставник гостей Андрей Бегунов.

В концовке матча хозяева попытались вырвать ничью, устроив массированный штурм ворот нижегородцев, однако волжане сдержали их натиск и сохранили победный для себя результат.

Уступив «Старту», северяне с 20 очками по-прежнему занимают двенадцатое место в турнирной таблице. В субботу, 9 февраля, они будут принимать аутсайдера чемпионата страны – вятскую «Родину». Начало игры на стадионе «Строитель» в 13.00.

Болельщиков ждут розыгрыши призов и другие приятные сюрпризы.

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