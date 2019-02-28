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Мурманская область. Арктика28.02.19 13:02

В очередном матче первенства по хоккею с мячом в суперлиге «Мурман» в упорной борьбе уступил бронзовому призеру чемпионата России

В предпоследнем туре первого этапа национального первенства по хоккею с мячом в суперлиге «Мурман» принимал бронзового призера предыдущего чемпионата страны, иркутский клуб «Байкал-Энергия».

Хозяева ледовой арены успешно вступили в игру, создав хороший задел. Полузащитник Николай Гаврилов под аплодисменты болельщиков вскрыл ворота гостей на 8-й минуте – 1:0. Вскоре жёлто-чёрные разыграли угловой на правом фланге, и нападающий Эдуард Кондратьев после паса Николая Гаврилова удвоил преимущество – 2:0. Ситуация вынудила главного тренера сибиряков Андрея Рушкина взять тайм-аут. Когда игра возобновилась, инициатива перешла в руки иркутян. Петр Захаров отквитал один гол до перерыва. А в начале второго тайма Евгений Волгужев сравнял счёт – 2:2.

Воодушевлённые гости продолжили наступление. В одной из атак нарушил правила в штрафной площади Андрей Клабуков. Арбитр удалил на 10 минут нашего защитника и назначил пенальти, который реализовал Захаров. Чуть позже Александр Баздырев забил четвертый гол в ворота северян, а Никита Белошицкий – пятый.

В итоге мурманчане уступили иркутской команде со счётом 5:2. С 29 очками заполярные хоккеисты по-прежнему занимают одиннадцатое место в турнирной таблице. В субботу, 2 марта в заключительном матче они будут принимать действующего чемпиона России, хабаровский клуб «СКА-Нефтяник». Начало матча на стадионе «Строитель» в 13.00. Зрителей ждут розыгрыши призов, полевая кухня с солдатской кашей и другие приятные сюрпризы.

 

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