В очередной раз в Мурманске предотвратили незаконную продажу спиртного

В адрес УМВД России по Мурманской области поступила информация от жителей областного центра о том, что в одном из магазинов города Мурманска продают алкоголь с нарушением законодательства страны.

По обращению граждан сотрудниками отдела организации и применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области была проведена проверка, в ходе которой информация подтвердилась. В магазине, расположенном в Первомайском округе областного центра, полицейские выявили факт реализации алкогольной продукции без сопроводительных документов. Также было установлено, что у заведения отсутствует лицензия на право реализации крепкой алкогольной продукции. Вся алкогольная продукция, находящаяся в незаконном обороте, была изъята.

В отношении предпринимателя стражами правопорядка были составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ «Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота» и части 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по решению суда виновных лиц может ожидать крупный денежный штраф с конфискацией алкогольной продукции.