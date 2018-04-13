ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Как становятся сказочниками – своим опытом делится Борис Драгилев, актёр театра и киноСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Запоздалая реакция театральной общественности на реконструкцию Театрально бульвара
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.04.18 12:01

В одном лице: помощница, воровка и растеряха

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску с заявлением о хищении денежных средств обратилась 82-летняя мурманчанка. Она рассказала полицейским, что после ухода малознакомой женщины из её квартиры, расположенной по улице Халатина, пропали денежные средства в сумме 3 тысяч рублей. Пенсионерка пояснила, что её сын не мог выехать с придворовой территории, и проходящая мимо женщина решила ему помочь, подтолкнув автомобиль. Заявительница предложила ей пройти в квартиру и вымыть руки. Именно после её ухода была обнаружена пропажа денег.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили мобильный телефон, принадлежащий предполагаемой злоумышленнице.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску совместно с сотрудниками оперативно-сыскного отдела и патрульно-постовой службы была задержана подозреваемая, - ранее неоднократно судимая 30-летняя мурманчанка, которая была доставлена в отдел полиции.

Женщина призналась в совершении кражи и рассказала полицейским, что при выходе из квартиры она обратила внимание на деньги, лежащие на тумбочке, и решила их похитить, забыв при этом свой мобильный телефон. Похищенные деньги были выданы злоумышленницей добровольно.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту кражи дознавателем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаДетям – здоровья, родителям – спокойствия
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 273 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Диитрий
13.04.18 09:38
Я живу на Володарского 14а в первом подъезде это где квартиры с 1й начинаются никакого ремонта нет грязь как была так и осталась
Комментарий к новости:Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
Галина - жительница этого дома
13.04.18 08:53
Замечательно, что есть у нас такие замечательные управляющие компании!!!! Да и мэр им под стать! Действительно, отремонтировать ОДИН подъезд в 4-х подъездном доМЕ!!! ЧЕСТЬ ИМ И ХВАЛА!!! Тем более, что
Комментарий к новости:Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
Безымянный
13.04.18 08:41
Показали дом,один из многих в гетто, Обшарпаный,грязный,вокруг кучи грязного снега. Филипок пропиарился. Смешно все это. Писать то больше не о чем. Пусть лезет на крыши сам и снег со льдом сбрасывает,
Комментарий к новости:Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа.15:00«Международные новости». Информационная программа15:30«Мужчина и женщина. Почувствуйте разницу». Документальный фильм, 2 серия (12+)
-PRO ДеньгиБольше всего подорожали в магазинах Мурманской области морковь, виноград и бананы-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO Законы«Чтобы законодатели не коснели в праздности», или Медвежья услуга российским судовладельцам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика