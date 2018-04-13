В одном лице: помощница, воровка и растеряха

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску с заявлением о хищении денежных средств обратилась 82-летняя мурманчанка. Она рассказала полицейским, что после ухода малознакомой женщины из её квартиры, расположенной по улице Халатина, пропали денежные средства в сумме 3 тысяч рублей. Пенсионерка пояснила, что её сын не мог выехать с придворовой территории, и проходящая мимо женщина решила ему помочь, подтолкнув автомобиль. Заявительница предложила ей пройти в квартиру и вымыть руки. Именно после её ухода была обнаружена пропажа денег.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили мобильный телефон, принадлежащий предполагаемой злоумышленнице.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску совместно с сотрудниками оперативно-сыскного отдела и патрульно-постовой службы была задержана подозреваемая, - ранее неоднократно судимая 30-летняя мурманчанка, которая была доставлена в отдел полиции.

Женщина призналась в совершении кражи и рассказала полицейским, что при выходе из квартиры она обратила внимание на деньги, лежащие на тумбочке, и решила их похитить, забыв при этом свой мобильный телефон. Похищенные деньги были выданы злоумышленницей добровольно.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту кражи дознавателем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.