В охоте за «убийцей авианосцев» приняли участие сразу нескольких стран НАТО

Натовские стратеги испытывают панические настроения от предположения, которое сами же и выдумали. Им показалось, что в начале августа российская многоцелевая атомная подлодка К-561 «Казань» наблюдала за учениями «Саксонский воин» в Северной Атлантике, которые проводились с целью отработки действий «в случае возникновения кризисных ситуаций» и «для выявления новых угроз». Об этом сообщает издание «Новости ВПК».

Была ли в районе учений АПЛ «Казань», никто не знает – Североатлантический альянс не предоставил никаких доказательств. Однако теперь две авианосные ударные группы – американская во главе с «Джорджем Бушем» и британская с «Королевой Елизаветой» – находятся в панике. Руководство НАТО поверило в свои же «галлюцинации»: оно потеряло российскую подлодку, которая представляет опасность для авианосцев Альянса.

В помощь армадам натовцы направили норвежский фрегат «Хельге Маркус Инстад». Судя по всему, они положились на опыт норвежских моряков, которые регулярно «дежурят» у выхода из Кольского залива, наблюдая за кораблями и подлодками Северного флота.

В охоте за «убийцей авианосцев» приняли участие сразу нескольких стран. Береговая авиация США, Канады и Франции отвечали за южные районы поиска, а Норвегия и Германия пытались найти русскую «Казань» к северу от острова Андойя. Однако никакая подводная лодка так и не была обнаружена. Тот факт, что в настоящее время контроль над месторасположением мнимой российской субмарины потерян, является сильной головной болью для НАТО.

На вопрос журналистов оперативному командованию Вооружённых сил Норвегии о том, действительно ли у берегов страны идёт охота на русскую АПЛ, майор Брюньяр Стурдал ответил, что значительная часть данной информации не является верной. Другими словами, в НАТО отказались комментировать масштабную мобилизацию морской патрульной авиации в последние несколько недель, сделав «хорошую мину при плохой игре».