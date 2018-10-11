В окрестностях Заозёрска обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Управлением ФСБ России по Северному флоту в районе автодороги Заозёрск-Мурманск обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны: 10 минометных мин калибра 50 мм немецкого производства.

В целях исключения возможного попадания взрывчатых веществ в незаконный оборот, указанные средства поражения были уничтожены силами инженерных подразделений Северного флота.

Управление ФСБ России по Северному флоту напоминает гражданам о том, что при обнаружении ими подозрительных предметов ни в коем случае не следует их самостоятельно перемещать, перевозить, а также пытаться утилизировать. Во всех подобных ситуациях необходимо незамедлительно сообщить в органы безопасности или внутренних дел Мурманской области.