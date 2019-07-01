В окрестностях Заозёрска обнаружены и уничтожены боеприпасы времён Великой Отечественной войны

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Управлением ФСБ России по Северному флоту в районе автодороги Заозёрск-Мурманск обнаружены 74 винтовочных патрона калибра 7,62-мм и 2 гранаты «Ф-1» времён Великой Отечественной войны. Ранее в районе Заозёрска в озере были найдены 20 мин калибра 82 мм немецкого производства.

Указанные средства поражения, в целях исключения возможного попадания взрывчатых веществ в незаконный оборот, уничтожены силами инженерных подразделений Северного флота.

Управление ФСБ России по Северному флоту напоминает гражданам о том, что при обнаружении ими подозрительных предметов ни в коем случае не следует их самостоятельно перемещать, перевозить, а также пытаться утилизировать. Во всех подобных ситуациях необходимо незамедлительно сообщить в органы безопасности или внутренних дел Мурманской области.