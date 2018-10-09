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Мурманская область. Арктика09.10.18 14:25

В октябре будет проходить региональный чемпионат «Абилимпикс»

11-12 октября в Мурманской области будет проходить III региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».

Организатором регионального чемпионата «Абилимпикс» выступает Министерство образования и науки Мурманской области при поддержке региональных министерств и ведомств: министерства социального развития, комитета по труду и занятости населения, комитета по культуре и искусству, министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям, а также Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области и региональных общественных организаций инвалидов.

Соревнования III Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» среди студентов и специалистов пройдут по 17 компетенциям на пяти площадках.

В Мурманском медицинском колледже состоятся соревнования по компетенциям «Массажист» и «Медицинский и социальный уход», в Мурманском строительном колледже имени Н.Е. Момота - по компетенциям «Выпечка хлебобулочных изделий» и «Торговля», в Мурманском индустриальном колледже - по компетенции «Слесарное дело», в Мурманской коррекционной школе-интернате № 3 - по компетенции «Театральное искусство».

Основной площадкой чемпионата станет Мурманский колледж экономики и информационных технологий, где будут соревноваться участники 11 компетенций: «Экономика и бухгалтерский учет», «Разработка программного обеспечения», «Администрирование баз данных», «Психология», «Поварское дело», «Поварское дело (школьники)», «Бисероплетение», «Бисероплетение (школьники)», «Резьба по дереву (школьники)», «Флористика (школьники)», «Фотограф-репортер (школьники)». Здесь же запланирована торжественная церемония открытия состязаний 11 октября в 12.00.

В общей сложности в региональном чемпионате примут участие более 100 школьников, студентов колледжей и вузов, специалистов из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

12 октября в рамках Деловой программы чемпионата будет действовать ресурсная площадка службы занятости населения Мурманской области «Двигаясь навстречу», где для граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья будут организованы консультации по вопросам профессиональной ориентации, самозанятости, профессионального обучения, практикумы по технологии поиска работы и составлению резюме.

Подведение итогов и торжественное закрытие регионального чемпионата «Абилимпикс» состоится 12 октября в 15.00 в большом зале Мурманского колледжа искусств. Победители и призеры будут награждены золотыми, серебряными, бронзовыми медалями и дипломами. Участники, эксперты и волонтеры - сертификатами, благодарственными письмами, грамотами.

Победители III Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» представят наш регион на IV Национальном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс», который пройдет в Москве в ноябре.

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