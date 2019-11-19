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Мурманская область. Арктика19.11.19 15:30

В октябре рекорды по росту цен установили апельсины, табачные изделия и пересылка посылок внутри России

Мурманскстат подготовил информацию об изменении потребительских цен на товары и услуги в Мурманской области. В октябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем среди продовольственных товаров зафиксировано увеличение цен на отдельные виды плодоовощной продукции: апельсины (на 32,7%), свежие помидоры и огурцы (соответственно на 29,4 и 18,9), лимоны (на 13,8), бананы (на 12,9), чеснок (на 6,5), репчатый лук (на 4,6%).

При этом подешевели свежая белокочанная капуста (на 19,7%), столовая свёкла (на 10,6), виноград (на 9,3), морковь (на 7,2), яблоки (на 7,1), картофель (на 5,5%).

Возросли цены на пшено (на 8,9%), куриные яйца (на 4,2), сычужные сыры (на 4,1), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 2,2), охлаждённую и мороженую разделанную рыбу лососёвых пород (на 2,0), майонез (на 1,9), национальные сыры и брынзу (на 1,7), вермишель, томатные консервы (на 1,6), подсолнечное масло, фруктовые соки, сметану (на 1,3), сливочное масло, жирный творог (на 1,2), шлифованный рис (на 1,1%). Снизились цены на сахарный песок (на 3,7%), пищевую поваренную соль (на 3,2), свинину (на 2,0), охлаждённые и мороженые куры, живую и охлаждённую рыбу (на 1,8), говяжью печень (на 1,1), варёную колбасу, пшеничную муку (на 1,0%).

По группам непродовольственных товаров более всего подорожали табачные изделия (на 3,3%), полотенца (на 1,0), моющие и чистящие средства (на 0,8), женская обувь (на 0,7%). Подешевели спички (на 2,0%), телерадиотовары, пиломатериалы (на 1,2), средства связи (на 0,6%).

Среди услуг отмечено снижение стоимости проезда в поездах дальнего следования (на 6,1%), платы за пользование потребительским кредитом (на 3,6%).

Значительно возросла плата за пересылку простой посылки внутри России (на 8,3%), дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения (на 4,6), обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования (на 2,9%).

Из бытовых услуг увеличилась стоимость шиномонтажа колёс легкового автомобиля, постановки набоек (на 2,1%), химчистки и услуг прачечных (на 1,9), парикмахерских услуг (на 0,9%).

Кроме того, возросла абонентская плата за пакет услуг сотовой связи (на 1,4), плата за проживание в гостинице (на 1,2%).

 

 

 

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