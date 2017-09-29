В октябре стартует II Фестиваль интеллектуальных игр на Кубок ГАУДО «МОЦДО «Лапландия» «ЛаппиФест»

14 октября стартует II Фестиваль интеллектуальных игр на Кубок ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» «ЛаппиФест». В течение 2017-2018 учебного года в рамках Фестиваля пройдут региональные турниры по интеллектуальным играм «Брейн-ринг», «Самый умный», «Знаток русского языка», «Своя игра», «Математическая регата».

В индивидуальных и командных интеллектуальных состязаниях Фестиваля смогут принять участие обучающиеся Мурманской области в возрасте до 18 лет.

Если в прошлом году за Кубок боролись муниципалитеты, то в этом году лидеры будут определяться среди образовательных организаций и организаций дополнительного образования. Итоги Фестиваля будут подведены в апреле 2018 года. Образовательная организация, чьи представители станут наиболее активными и успешными участниками Фестиваля «ЛаппиФест», будет признана абсолютным победителем и получит высшую награду - Кубок ГАУДО «МОЦДО «Лапландия». Торжественное открытие Фестиваля состоится 14 октября в 12.00.

Программа открытия Фестиваля включает в себя различные мастер-классы и мастерские по интеллектуальным играм, интерактивные выставки настольных интеллектуальных игр, викторины и другие научно-познавательные мероприятия.