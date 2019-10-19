В октябре во всех налоговых инспекциях Мурманской области пройдёт «День открытых дверей»

25 октября во всех налоговых инспекциях региона, а также в территориально-обособленных подразделениях Мурманской области пройдет Всероссийская акция ФНС России «День открытых дверей» по информированию граждан по вопросам исполнения налоговых уведомлений и системе оценки качества обслуживания в налоговых органах Мурманской области.

В рамках мероприятия специалисты налоговой службы проконсультируют всех желающих по вопросам исчисления налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов, помогут разобраться в предусмотренных законодательством льготах, а также расскажут о налоге на доходы физических лиц.

Налогоплательщики, до сих пор не получившие налоговые уведомления смогут получить дубликат налогового уведомления.

Каждый посетитель независимо от места жительства будет иметь возможность подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или восстановить логин и пароль для авторизации в Личном кабинете налогоплательщика (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность).

В день проведения акции, 25 октября, налоговые инспекции в городах Мурманск, Североморск, Кола, Оленегорск, Апатиты, Кандалакша, а также ТОРМы в городах Кировск, Полярные Зори, Мончегорск и Ковдор будут работать с 9.00 до 18.00.