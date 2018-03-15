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Мурманская область. Арктика15.03.18 13:37

В Октябрьском округе Мурманска меняется схема организации дорожного движения

Комитет по развитию городского хозяйства информирует пешеходов и водителей об изменениях в схеме организации дорожного движения, которые направлены на оптимизацию содержания улично-дорожной сети города Мурманска. Новая схема движения вступит в силу через 20 дней после официальной публикации:

- по ул. Магомета Гаджиева (разворотное кольцо троллейбуса № 3) устанавливаются дорожные знаки 3.18.1 «Поворот направо запрещён», 3.1 «Въезд запрещён», 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.2.5 «Зона действия» 8.24 «Работает эвакуатор»;

- по ул. Баумана от ул. Бондарная до ул. Щербакова устанавливаются дорожные знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечётным числам», 3.30 «Стоянка запрещена по чётным числам», с табличками  8.2.4 «Зона действия», 8.24 «Работает эвакуатор»;

- по ул. Ленинградская от ул. Профсоюзов до ул. Воровского устанавливаются дорожные знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечётным числам», 3.30 «Стоянка запрещена по чётным числам», с табличками 8.2.4 «Зона действия», 8.24 «Работает эвакуатор»;

- по просп. Ленина от ул. Полярные Зори до ул. Папанина устанавливаются дорожные знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечётным числам», 3.30 «Стоянка запрещена по чётным числам», 3.27 «Остановка запрещена» с табличками, 8.2.4 «Зона действия», 8.5.4 «Время действия», 8.24 «Работает эвакуатор»;

- по ул. Карла Либкнехта от просп. Ленина до ул. Челюскинцев устанавливаются дорожные знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечётным числам», 3.30 «Стоянка запрещена по чётным числам», 3.27 «Остановка запрещена» 3.25 «Конец зоны ограничения» с табличкам  8.2.4 «Зона действия», 8.24 «Работает эвакуатор».

Администрация областного центра просит водителей и пешеходов учесть данную информацию и быть внимательней на дорогах города.

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