В Октябрьском округе Мурманска образовались стихийные свалки

Прокуратурой Октябрьского округа г. Мурманска проведена проверка соблюдения экологического законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Октябрьского округа.

В ходе проверки установлено, что вблизи многоквартирных домов, на месте контейнеров, предназначенных для сбора ТКО И КГБ мусора, ввиду несоблюдения графика вывоза отходов, образовались стихийные свалки, что является нарушением ст. 11, ч. 2 ст.21, ст. 22, ч. 3 ст. 39 федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 2.11, 8.2.4 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

По факту выявленных нарушений в отношении руководителей управляющих компаний возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в Министерство природных ресурсов и экологии по Мурманской области.

Кроме того, в целях устранения нарушений законодательства об обращении с отходами производства и потребления прокуратурой округа руководителям управляющих компаний внесены представления, рассмотрение которых находятся на контроле прокуратуры округа.