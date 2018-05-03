В Оленегорске дежурная АЗС стала жертвой телефонного мошенника

В отдел полиции Оленегорска обратилась дежурная автозавправочной станции с заявлением о хищении денежных средств в сумме свыше 10 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала полицейским, что находилась на работе, когда в вечернее время на служебный телефон позвонил молодой человек. Он уточнил, по адресу ли обратился, после чего пояснил, что представляет сервисную службу по обслуживанию терминалов для оплаты средств связи. По его словам, к ним стали поступать жалобы на неисправность терминала, который находится в помещении АЗС.

Мужчина предложил дежурной нажать ряд позиций на сенсорном экране монитора, называя цифры. Затем злоумышленник сообщил, что нужно проверить работу приемника денежных купюр, желательно различными банкнотами. Женщина достала собственные средства, произвела их размен на кассе и стала осуществлять ввод купюр. После каждой купюры злоумышленник уточнял, каким цветом светится купюроприемник. Когда потерпевшая внесла 5 тысяч 300 рублей, мужчина предложил продолжить проверку терминала, но осуществлять ввод купюр другой стороной. В аппарат женщина внесла еще 5 тысяч рублей. Далее злоумышленник сказал, что необходимо выйти в главное меню, чтобы нажать на нужные клавиши для возврата денежных купюр, но тут связь с ним неожиданно прервалась.

Попытки ее восстановить ни к чему не привели. Поняв, что отправила свои деньги на чей-то номер телефона и стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась за помощью в органы внутренних дел. Полицейским она сообщила, что о телефонных мошенничествах знала из средств массовой информации и тематических листовок, но никогда не могла подумать, что такое может произойти именно с ней.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.