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Мурманская область. Арктика20.01.20 10:45

В Оленегорске дом на улице Мира остался без управляющей компании

Прокуратурой г. Оленегорска проведена проверка, в ходе которой установлено, что в нарушение законодательства органом местного самоуправления не проведён открытый конкурс по отбору управляющей организации.

Установлено, что дом № 36 по ул. Мира в Оленегорске находится под управлением ООО «Наш дом». Решением Арбитражного суда Мурманской области от 18.07.2018 ООО «Наш дом» признано несостоятельным (банкротом), в отношении общества открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Определением Арбитражного суда Мурманской области от 15.11.2018 завершено конкурсное производство. Деятельность юридического лица прекращена 18 декабря 2018 года.

С учётом указанного факта управляющая организация указанным домом не имеет возможности осуществлять содержание и ремонт. Собственники жилых помещений в указанном доме не приняли решение о выборе иного способа управления многоквартирным домом, в связи с чем, орган местного самоуправления в силу требований жилищного законодательства проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области проводился открытый конкурс 27.12.2018, 4.02.2019 и  30.04.2019 по отбору управляющей организации для дома № 36 по ул. Мира. Торги признавались несостоявшимися в связи с отсутствием допущенных участников. Проводимые в октябре 2019 года торги были отменены 22.10.2019 в связи с необходимостью приведения конкурсной документации в соответствие с действующим законодательством.

Таким образом, с 30.04.2019 г. органом местного самоуправления в нарушение жилищного законодательства не проведены торги на право заключения договора управления многоквартирным домом.

В связи с выявленными нарушениями в адрес главы муниципального образования внесено представление об устранении выявленных нарушений. Представление находится в стадии рассмотрения.

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