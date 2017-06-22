В Оленегорске гость северянки отдохнул, выпил и украл бытовую технику из её квартиры

В полицию Оленегорска обратилась местная жительница 1987 года рождения с заявлением о краже из её квартиры компьютера и ноутбука общей стоимостью около 41 тысячи рублей.

Полицейские опросили потерпевшую и установили, что в краже техники имеются основания подозревать её знакомого, с которым накануне заявительница распивала спиртные напитки.

Житель Оленегорска 1997 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за угон и умышленное повреждение имущества, признался в совершенном деянии. Он прихватил технику, уходя из квартиры, воспользовавшись тем, что хозяйка квартиры уснула.

Часть похищенного имущества у злоумышленника была изъята полицейскими в ходе обыска, остальное он успел продать.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.