В Оленегорске гость жестоко избил хозяина квартиры

В дежурную часть полиции Оленегорска поступило сообщение из медучреждения о госпитализации жителя Оленегорска 1980 года рождения с диагнозом перелом ребер со смещением, множественные ушибы лица, головы, левого предплечья и кисти. Врачи квалифицировали травмы как повлекшие тяжкий вред здоровью.

Полицейские опросили потерпевшего и выяснили, что телесные повреждения ему нанес молодой человек, который пришел в гости вместе с приятелем мужчины. Компания распивала спиртные напитки. Потом между гостем и хозяином квартиры возник словесный конфликт, переросший в драку.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции был задержан и доставлен в отдел полиции безработный житель города 1986 года рождения. Злоумышленник признался в содеянном и рассказал о резко возникших к потерпевшему неприязненных отношениях. Злоумышленник нанес ему удар в голову кулаком, когда потерпевший упал, начал наносить удары по телу. После драки гости продолжили выпивать. Бригаду скорой помощи лишь несколько часов спустя вызвала сожительница пострадавшего.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.