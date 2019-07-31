В Оленегорске инвалидов к железнодорожной станции доставляет социальное такси

Из 24 поручений, сформированных по итогам встречи врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями Оленегорска 14 июня, 14 были взяты в работу городской администрацией. Девять из них уже выполнены. Об этом руководителю региона в ходе рабочей встречи доложил глава муниципалитета Олег Самарский.

В основном речь идёт о решении точечных вопросов. Отдельные из них прямого решения не имеют, однако администрация Оленегорска старается найти альтернативные способы устранения проблем.

Так, оборудовать пешеходный переход через железнодорожные пути на станции Оленегорск пандусами и перилами, необходимыми инвалидам-колясочникам, технически невозможно. Выход был найден в запуске службы социального такси, которое может без проблем доставить человека с ограниченными возможностями здоровья на станцию.

Олег Самарский сообщил, что в Оленегорске проживает 21 инвалид-колясочник, половина из них – не на первых этажах. Чтобы помочь людям справиться с трудностями, муниципалитетом приобретены два ступенькохода.

Устройству доступной среды город вообще уделяет немалое внимание. Например, администрация взяла на себя устройство пандуса в одном из домов в посёлке Высокий после того, как от этой работы отказался владелец расположенного там магазина. Работы будут завершены в августе.

Органы местного самоуправления Оленегорска активно работают и по другим направлениям. Так, на выполнение ремонта кровли детского сада за счёт полученной от области финансовой помощи уже объявлен аукцион. Идёт подготовка к консервированию заброшенных зданий в Высоком. Из муниципального бюджета выделены средства на закупку для городского Центра внешкольной работы современного учебного инвентаря – 3D-принтеров и конструкторов «Лего».

По словам Олега Самарского, в работе по исполнению поручений у города налажен тесный контакт и взаимодействие с областными органами власти.

Андрей Чибис отметил, что контроль выполнения поручений муниципальными властями будет постоянным, и, в свою очередь, обратился к главе Оленегорска с просьбой об обратной связи.

«Ряд поручений касается исключительно наших коллег, поэтому прошу Вас как руководителя города тоже следить за тем, как выполняются решения, в том числе – со стороны профильных министров. Принципиально важно, чтобы Вы как заинтересованная сторона не давали им возможности что-то не выполнить. Если Вы видите, как что-то срывается или не так активно движется вопрос, в любой момент выходите на меня», – подчеркнул глава региона.