Мурманская область. Арктика22.10.17 12:24
В Оленегорске ночью 8 огнеборцев ликвидировали пожар в жилом доме
22 октября в 01.34 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в жилом доме по адресу: г. Оленегорск, ул. Капитана Иванова, д. 5. В результате огнём повреждены вещи домашнего обихода. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.
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