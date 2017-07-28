В Оленегорске новый мобильный сценический комплекс испытают фестивалем «METALург» и мероприятиями, посвященными Дню города

Появление на центральной площади Оленегорска новой уличной сцены вызвал неподдельный интерес у жителей города. Взамен устаревшего оборудования муниципальным учреждением культуры «Центр культуры и досуга «Полярная звезда» приобретён современный мобильный сценический комплекс.

Сценический комплекс предназначен для проведения крупных мероприятий и в полной сборке он представляет собой подиум 10 на 8 метров с павильоном семиметровой высоты. Так же его размеры могут меняться в зависимости от формы, масштабов и места проведения мероприятия, что позволяет проводить выездные праздники различного формата.

Приобретение сценического мобильного комплекса на общую сумму 1 млн 667 тысяч рублей стало возможным благодаря поддержке регионального правительства в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона», а также привлечения финансовых средств из федерального и местного бюджетов. Данное мероприятие является частью программы комплексного развития г.Оленегорска и проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Местный дом культуры».

Возможности новой сцены жители Оленегорска и гости города смогут оценить на фестивале «METALург», который состоится 2 сентября, а 9 сентября на мероприятиях, посвященных Дню города.