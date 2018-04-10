В Оленегорске осуждены участники организованной преступной группы, совершившие 24 кражи на территории Мурманской области

Оленегорским городским судом вынесен приговор в отношении троих мужчин – жителей Мончегорска, которые признаны виновными в совершении 24 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, а именно кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенного организованной группой, из которых часть совершена с причинением значительного ущерба гражданину, часть – с незаконным проникновением в жилище, а другая часть – с незаконным проникновением в помещение.

В ходе судебного следствия установлено, что осужденные, двое из которых ранее были неоднократно судимы за совершение краж, в 2016 году объединились в устойчивую организованную преступную группу, целью которой являлось совершение краж на территории Мончегорского и Оленегорского районов и извлечение прибыли от данного вида незаконной деятельности. При этом подсудимые распределили между собой преступные роли, приискали орудия совершения преступлений, разработали схему их совершения, нашли квартиру, в которой намеревались хранить похищенное имущество, а также приобрели автомобиль, в котором планировали перевозить похищенные вещи. Предметами совершения преступлений осужденные определили различные электроинструменты, электроприборы, одежду и продукты питания, хранившиеся в дачных домах и хозяйственных постройках.

Для того, чтобы не вызывать подозрения у граждан, члены организованной преступной группы передвигались к местам совершения краж в основном в ночное время под видом рыбаков.

За время существования организованной группы, то есть с конца января 2017 года до конца сентября 2017 года осужденные успели совершить 24 преступления, из которых большая часть была совершена на территории Оленегорска, а часть – на территории Мончегорска.

При назначении наказания суд учёл, что подсудимые свою вину по каждому из совершенных преступлений признали полностью, в содеянном раскаялись, активно способствовали расследованию уголовного дела и раскрытию совершенных преступлений, а также оказывали помощь следствию в розыске и установлению похищенного имущества. С учётом указанных обстоятельств, возраста подсудимых и состояния здоровья, суд назначил им наказание от 5 до 7 лет лишения свободы, которые 2 участника организованной группы проведут в исправительной колонии особого режима, а один - в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу .